Мэр Углегорска ушел в отставку после конфликта с журналистами

На отставке лично настоял губернатор Сахалинской области.

Мэр Углегорского городского округа на Сахалине Сергей Дорощук написал заявление об отставке. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Губернатор области Валерий Лимаренко отметил, что глава района провалился при налаживании коммуникации с жителями и журналистами, касаемой недавнего инцидента со сходом породы в реку.

По результатам нашей беседы Сергей Васильевич принял для себя решение об отставке. Надо сказать, что проблема, которая появилась сегодня, - она назревала, потому что подобные случаи в его работе случались и раньше. Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области

Напомним, 10 июля с Солнцевского угольного разреза на Сахалине сошла порода и перекрыла русло реки Желтой. Местные журналисты заявили, что перед выходом в свет материала о данном инциденте в редакции "Углегорских новостей" было отключено электричество. Кроме того, мэрия уволила главного редактора. Прокуратура начала проверку данного инцидента. По словам Лимаренко, такие действия администрации округа в отношении представителей средств массовой информации недопустимы.

Ранее мы сообщали, что мэр Керчи Сергей Бороздин ушел в отставку.

Видео: Telegram/Лимаренко Brief