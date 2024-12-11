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В Сахалинской области эвакуируют рыбаков

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По предварительным данным, в дрейф отправились около 300 человек.

В Сахалинской области эвакуируют рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, от села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. По предварительным данным, в дрейф отправились около 300 человек. На место происшествия выехали шесть спасателей и четыре единицы техники. Также задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".

Ранее мы сообщали, что подросток пострадал на пожаре в Братске.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, рыбаки, сахалинская область, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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