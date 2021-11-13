Мэр Петрозаводска в стихах признал свою вину в ДТП, в котором сломал ногу

Владимир Любарский вечером 12 ноября стал участником ДТП.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский в стихах признал свою вину в ДТП, в котором сломал ногу. Информацией чиновник поделился на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". Известно, что медики зафиксировали у пациента травму.

Кажется, отделаться ушибами не удалось - заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надежных руках. Владимир Любарский, мэр города

Чиновник в свой пост сводку регионального ГУ МЧС об автомобильной аварии, которая произошла в пятницу в 19:34. Известно, что к ликвидации последствий ДТП экстренное ведомство привлекло двух специалистов. Инцидент произошел около здания местной администрации, около набережной Онежского озера. Согласно стихам мэра, он бежал по дороге с фонариком на лбу, но "нарушил правила", после чего попал под колеса машины.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Вконтакте / Владимир Любарский