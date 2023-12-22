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"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ

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Андрей Садовой объяснил, что детям нужно закончить обучение.

Мэр украинского города Львова Андрей Садовой отреагировал на общественную критику со стороны населения страны из-за того, что дети чиновника не служат в рядах Вооруженных сил Украины. На видеоролике в Telegram-канале местного информационного агентства УНИАН чиновник ответил на соответствующий вопрос. Он объяснил, что служба в армии  "ждет нас всех". " Однако сейчас глава города выступает пока что против того, чтобы его двое старших сыновей шли солдатами в армию, так как они оба являются студентами. Мэр добавил, что лично готов пойти служить в ВСУ с сыновьями, но позже.

Однако, разорвать обучение и идти воевать, не знаю, может так и будет, но мне как отцу, немного внутри крутит.

Андрей Садовой, мэр Львова

Мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева.

Фото и видео: Telegram / УНИАН

Теги: андрей садовой, всу, львов, мэр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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