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Стало известно, какое меню предложили лидерам СНГ на неформальном завтраке в Петербурге
Сегодня, 15:59
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Стало известно, какое меню предложили лидерам СНГ на неформальном завтраке в Петербурге

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Главам государств были предложены каши, щербет и драники с крабом.

Для неформального завтрака лидеров стран СНГ в Русском музее было разработано специальное меню. Перечень блюд, которыми угощали глав дружественных государств, представил Telegram-канал "Пул Первого".

Так, в качестве завтрака политикам предложили творог с ягодами и каши (из пяти злаков, гречневую, рисовую с изюмом). Кроме того, в меню обозначены щербет из глинтвейна с вяленой вишней, пирожное "Три шоколада" а также блюдо на выбор: либо драник с крабом и яйцом пашот.

Напомним, неформальная встреча лидеров стран СНГ стартовала в городе на Неве в понедельник, 26 декабря. Во вторник, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин провёл встречу со своим  белорусским коллегой Александром Лукашенко и посетил Русский музей с другими лидерами СНГ. 

Ранее мы сообщили о том, что Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: саммит стран-лидеров снг, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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