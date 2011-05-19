Стало известно, какое меню предложили лидерам СНГ на неформальном завтраке в Петербурге

Главам государств были предложены каши, щербет и драники с крабом.

Для неформального завтрака лидеров стран СНГ в Русском музее было разработано специальное меню. Перечень блюд, которыми угощали глав дружественных государств, представил Telegram-канал "Пул Первого".

Так, в качестве завтрака политикам предложили творог с ягодами и каши (из пяти злаков, гречневую, рисовую с изюмом). Кроме того, в меню обозначены щербет из глинтвейна с вяленой вишней, пирожное "Три шоколада" а также блюдо на выбор: либо драник с крабом и яйцом пашот.

Напомним, неформальная встреча лидеров стран СНГ стартовала в городе на Неве в понедельник, 26 декабря. Во вторник, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин провёл встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и посетил Русский музей с другими лидерами СНГ.

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Фото: Telegram / Пул Первого