Менеджера "БинБанка" в Петербурге заподозрили в хищении 4,8 млн

Женщина переводила деньги со счета клиента на другой, а потом снимала наличные.

Правоохранительные органы задержали главного менеджера "БинБанка". По информации от следствия, должностное лицо похитило более четырех миллионов рублей, используя служебное положение. Сейчас фигурантку расследования обвиняют по статье за мошенничество. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Преступление совершено представительницей дополнительного отделения учреждения в Московском районе Северной столицы. В период с сентябрь 2016 года по апрель 2018 женщина обслуживала клиентов, рассказывая о возможностях депозитных счетов. Тайно злоумышленница перечисляла денежные средства клиентов на другого человека. Сообщников у петербурженки не было: второй клиент также не догадывался об использовании его счета. После этой операции мошенница переводила средства на собственную банковскую карту и снимала наличные.

На данный момент менеджер отпущена под подписку о невыезде.

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Фото: Piter.tv