Меликов осудил псевдоэкспертов, отождествляющих дагестанцев с экстремистами

По его словам, такие основания делают люди, которые ни разу не были в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов осудил псевдоэкспертов, отождествляющих жителей региона с экстремистами. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Меликова, такие основания делают люди, которые ни разу не были в Дагестане и не понимают суть проблемы. Он подчеркнул, что "этика и определенные нравственные понятия" должны быть в каждом человеке.

Какая-то должна быть социальная ответственность. А где здравый смысл? А где, на самом деле, консолидация общества, о котором говорил президент? Сергей Меликов, глава Дагестана

Ранее Меликов объяснил ревизии личных дел дагестанских чиновников.

Видео: Telegram / РИА Новости