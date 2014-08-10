Меликов объяснил ревизии личных дел дагестанских чиновников

Глава региона объяснил, для чего дал поручение.

Ревизия личных дел российских чиновников, занимающих руководящие должности в Дагестане, предполагает проверку соблюдения требований законодательства страны о противодействии коррупции, а не проверку должностных лиц на возможную причастность к экстремизму. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился глава республики Сергей Меликов. Такой комментарий эксперт дал прессе на полях Кавказского инвестиционного форума. В целях проведения ревизии в Дагестане сформирована специальная рабочая группа, формат и состав которой официально не разглашается.

Мое поручение, которое исковеркано уже донельзя, было по-другому определено. Давайте мы проверим личные дела тех руководителей, которые сегодня занимают ведущие должности, на предмет соответствия и выполнения всех мероприятий, всех требований закона о противодействии коррупции. Сергей Меликов, глава региона

Сергей Меликов заметил, что государственные служащие должны соблюдать законы. В частности, от них требуется отчитываться о своих доходах, отказе от назначений на рабочие места близких родственников. Это позволяет региону избегать сценариев, при которых члены одной семьи могут стать потенциальным криминальным кланом и стать неподконтрольными правоохранительным структурам.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости