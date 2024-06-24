В СК РФ раскрыли подробности расследования после вчерашней трагедии в регионе.

В настоящее время Следственным комитетом России установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведомства страны. Специалисты возбудили уголовное дело по факту трагедии по трем статьям: пункту "б" части 3 статьи 205, части 4 статьи 222, пунктам "а" и "б" части 4 статьи 226 УК РФ. В том числе речь идет о терроризме, хищении оружия, незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия.

В ходе пресечения преступных действий ликвидированы 5 лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что в результате нападений в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц, в том числе священнослужитель. Трагедия произошла в двух городах российского региона 23 июня, в воскресенье. Известно, что вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Местные власти объявили на территории Дагестана 24, 25 и 26 июня днями траура. НАК сообщил общественности о нейтрализации пяти преступников. Двоих силовики ликвидировали в Дербенте и еще троих - в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов.

Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков в ходе операции в Дагестане.

Фото и видео: следственный комитет России