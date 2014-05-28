Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков в ходе операции в Дагестане

Глава Дагестана раскрыл подробности контртеррористической операции в регионе.

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий, происходящих на территории Махачкалы и Дербента завершена, специальными профильными структурами ликвидированы шестеро преступников. Соответствующее заявление видеообращении, опубликовано в его Telegram-канале, сделал глава Дагестана Сергей Меликов.

На этот час активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена, шестеро бандитов ликвидированы. Сергей Меликов, глава Дагестана

Напомним, что 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, а также синагогу и пост ДПС. Соответствующее заявление сделали журналистам представители Национального антитеррористического комитета. По факту произошедшего ведутся уголовные дела по статьям за теракты. В российском регионе местными властями введен правовой режим контртеррористической операции. На месте столкновений работают взрывотехники органов безопасности. оперативниками изъято стрелковое оружие и снаряды к нему. Все еще продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.

Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 полицейских.

Фото и видео: Telegram / Сергей Меликов