Медведев: поставка Киеву Tomahawk может кончиться плохо для всех

Зампред СБ РФ оценил обсуждения Вашингтоном и Киевом поставок дальнобойного оружия.

Поставка Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет Tomahawk американского производства, если в вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе все-таки примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех участников. Такое мнение высказал заместитель главы российского совета по безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник в своем канале в национальном мессенджере Max объяснил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно, о чем ранее говорилось руководством нашей страны.

Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех... Пуск их будет осуществлять не Киев, а именно США. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Медведев: европейцам стоит прочувствовать самим, что такое опасность войны.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев