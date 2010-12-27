Летом дети от 10 до 17 лет смогут ездить на поездах со скидкой 50%

Инициативу РЖД поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение главы РЖД Олега Белозерова о 50% скидке на проезд детей в летний период. Об этом сообщают российские СМИ.

Мы готовы к летним перевозкам, - продолжил Белозеров. - Хотим за лето перевезти более 38 млн пассажиров, из которых 2,5 млн – дети. Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах. Олег Белозеров

Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу, так как и в прошлом году этой льготой активно пользовались. Многим семьям это помогает сэкономить на поездки для отдыха, в том числе на юг.

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Фото: Piter.tv​​​​​​​​​​​​​​