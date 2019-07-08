Между Россией и Китаем построят частную автостраду

Частным строителям окажут содействие Минтранс и Минэкономразвития.

Дмитрий Медведев одобрил проект частной автотрассы "Меридиан", которая соединит Россию и Китай. Как сообщают "Ведомости", трасса должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана, через который будет соединена Западная Европа и Китай.

Инициатором проекта выступила "Русская холдинговая компания". Ее будут консультировать Минтранс и Минэкономразвития. Строительство трассы оценивают в 600 млрд рублей. Ее планируют построить без использования бюджетных средств. Однако строители выдвинули условие, согласно которому их доход должен составлять 35 млрд рублей в год

Известно, что сумма необходима, чтобы застраховаться от рисков, связанных с политикой. Например, закрытие государственных границ. Коммерческие риски покрываться Государством не будут.

Видео: YouTube / TatCenter.ru