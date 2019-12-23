Дмитрий Медведев: "Северный поток-2" будет достроен

Новые санкции США приостановили работу привлеченных к строительству европейских компаний.

"Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на новые санкции США. Об этом сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Глава кабинета министров заявил, что нет никаких сомнений в том, что проект будет реализован. По его словам на это уйдет "чуть больше времени", что не является "катастрофой".

Премьер подчеркнул, что у "Газпрома" есть альтернативные варианты, как проложить газопровод

Ранее стало известно, что новые санкции США против газопроводов "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. Они коснутся компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов. После этого один из подрядчиков приостановил работы над проектом. После этого один из подрядчиков приостановил работы над проектом.

Видео: YouTube / Nord Stream 2