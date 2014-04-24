Медосвидетельствование для статуса беженца можно пройти в Боткинской больнице

Нужна предварительная запись.

Медицинское освидетельствование для получения статуса беженца теперь можно бесплатно пройти в поликлинике Больницы им. Боткина. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Речь идет о лицах, которые получили свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, а также их родственниках. Пройти осмотр можно с завтрашнего дня. Обследование будет проходить в будние дни 9 до 14 в амбулаторно-поликлиническом отделении на площадке "Миргородская, 3". Требуется предварительная запись по телефону +7(812) 409-78-87.

Медики выяснят, нет ли у заявителя особо значимых инфекционных заболеваний. Медицинское заключение можно будет получить в течение 10 дней. При обращении необходимо иметь паспорт иностранного гражданина (свидетельство о рождении) и свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем.

Фото: комитет по здравоохранению СПб