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Медицинский университет имени Мечникова отмечает 10-летний юбилей
Сегодня, 16:02
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Медицинский университет имени Мечникова отмечает 10-летний юбилей

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Университет был создан в 2011 году в результате объединения двух учебных заведений.

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России отмечает 10-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Учебное заведение готовит медицинских специалистов различного профиля. В следующем году в университете планируют открыть новое направление – "Остеопатия". Студенты не только получают теорию в стенах университета, но и участвуют в лечении пациентов под контролем кураторов. Также в прошлом году на базе университета была создана лаборатория молекулярно-генетической микробиологии, началось проведение тестов на COVID-19. 

Университет был создан в 2011 году в результате объединения Санкт‑Петербургской медицинской академии последипломного образования и Санкт‑Петербургской государственной медицинской академии имени И.И.Мечникова.

Фото: wikipedia.org

 

Теги: северо-западный государственный медицинский университет, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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