"Мажор" 3 сезон: Игорь Соколовский начинает поиски убийцы своей матери

На Первом канале стартует показ нового сезона полюбившегося сериала.

Мажор 3 сезон: дата выхода

Третий сезон сериала "Мажор" выйдет 29 октября в 21.30 на Первом канале. Создатели проекта планируют показать зрителям 16 серий. Съемки проходили в Петербурге и его окрестностях.

Мажор 3 сезон: сюжет

Для мажора Игоря Соколовского (Павел Прилучный) служба в полиции - это уже не вынужденная ссылка. Он стал настоящим профессионалом своего дела. В отделе появляется новый служащий, бывший гражданский муж Виктории (Карина Разумовская). Он пытается возобновить отношения, но женщина непреклонна, ведь она ждет ребенка от другого мужчины. В тоже время она поднимает, что ее чувства к Игорю не остыли.

Мажор 3 сезон: актеры

Павел Прилучный, Карина Разумовская, Любовь Аксенова, Дмитрий Шевченков, Игорь Жижикин, Анна Цуканова-Котт и другие.

Фото: "Мажор" / ВК.

Видео: "Мажор" / YouTube.