Мажор 3 сезон 9 серия: Вику берут в заложники

На Первом канале начался новый сезон сериала про Игоря Соколовского в исполнении Павла Прилучного.

Мажор 3 сезон 8 серия

В банк пришел человек с канистрой бензина. Мужчина требует, чтобы все его накопления были ему возвращены. В банке в этот момент появляются Валерий и Вика. Когда началась операция захвата, женщина не смогла покинуть помещение и оказалась в заложниках. Валерий и Соколовский должны любыми средствами выручить Вику из беды...

Мажор 3 сезон 9 серия

На стройке в центре города находят тело неизвестного мужчины, подвешенного на кране. Убитый оказывается специалистом по защите прав потребителей. Судмедэксперт устанавливает: мужчина не совершал самоубийство, хотя директор стройки пытается доказать обратное. Следствие задерживают из-за непонятных показаний об убитом его жены и друзей. Игорь цепляется за одну нестыковку в свидетельствах близких.

Мажор 3 сезон: актеры

Павел Прилучный, Любовь Аксенова, Игорь Жижикин, Карина Разумовская, Анна Цуканова-Котт и другие.

Фото и видео: ВК / "Мажор".