Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 18:38
0
alexandra08
1184
Код вставки плеера

Мажор 3 сезон 9 серия: Вику берут в заложники

0
 
 

На Первом канале начался новый сезон сериала про Игоря Соколовского в исполнении Павла Прилучного.

Мажор 3 сезон 8 серия

В банк пришел человек с канистрой бензина. Мужчина требует, чтобы все его накопления были ему возвращены. В банке в этот момент появляются Валерий и Вика. Когда началась операция захвата, женщина не смогла покинуть помещение и оказалась в заложниках.  Валерий и Соколовский должны любыми средствами выручить Вику из беды...

Мажор 3 сезон 9 серия

На стройке в центре города находят тело неизвестного мужчины, подвешенного на кране. Убитый оказывается специалистом по защите прав потребителей. Судмедэксперт устанавливает: мужчина не совершал самоубийство, хотя директор стройки пытается доказать обратное. Следствие задерживают из-за непонятных показаний об убитом его жены и друзей. Игорь цепляется за одну нестыковку в свидетельствах близких.

Мажор 3 сезон: актеры

Павел Прилучный, Любовь Аксенова, Игорь Жижикин, Карина Разумовская, Анна Цуканова-Котт и другие.

Фото и видео: ВК / "Мажор".

 

Теги: мажор 3 сезон , мажор 3 сезон 9 серия , мажор первый канал , мажор сериал , первый канал , прилучный павел
Категории: Лента новостей Культура Кино Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5