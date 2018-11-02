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Мажор 3 сезон 4 серия: Виктория узнает, что у нее порок сердца

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На Первом канале продолжается показ сериала про героя, который решил отомстить за смерть родителей.

Мажор 3 сезон 3 серия: что было 

Игнатьев показывает Игорю  дом человека, который выдает имя убийцы его родителей.  Мажор продолжает ухаживать за Викторией. Валерий также не оставляет попыток вернуть бывшую жену. Тем временем Викторию допрашивает следователь по делу Соколовского.

Соколовский и Самойленко начинают расследование дела о похищении ребенка.  Оказывается,  что мать и отец не могли поделить малыша, и его забрала себе родная бабушка…

Мажор 3 сезон 4 серия

В отделе новое дело: в лесу находят труп пожилой женщины. Выясняется, что она была практикующим психиатром, досматривающим преступников. Рядом с местом преступления живет странная община. Игнатьев узнает, что Катя впуталась в опасную игру. Девушка уходит из дома и начинает жить с Игорем. Аверьянов, Виктория  и Соколовский вспоминают погибшего друга. Игорь признается Нине, что любит и Катю, и Викторию. Виктория тем временем узнает, что у нее порок сердца, и это может привести к ее смерти.

Мажор 3 сезон: актеры

Павел Прилучный, Дмитрий Шевченко, Любовь Аксенова, Игорь Жижикин, Анна Цуканова-Котт и другие.

Фото и видео: ВК/ "Мажор"

 

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Категории: Лента новостей Культура Кино Картина дня

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