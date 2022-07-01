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Матвиенко: у России и Белоруссии появился драйв и желание укреплять дружбу на фоне санкций

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Сенатор РФ вступила на Форуме регионов.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о том, что у РФ и Белоруссии появился драйв и желание укреплять дружбу на фоне беспрецедентного западного санкционного давления. Такой информацией парламентарий поделилась с участниками Девятого форума регионов России и Белоруссии.

Сегодня, когда экономическое и политическое давление на Россию и Белоруссию со стороны недружественных государств возрастает с каждым днем, наша сплоченность приобретает особое значение.

Валентина Матвиенко, сенатор РФ

По мнению Валентины Матвиенко, такого же беспрецедентного уровня интеграции добились Москва и Минск. За счет политической воли президентов страны находятся на качественно новом уровне двусторонних контактов в вопросе формирования Союзного государства.

Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации, союзное государство, форум регионов россии и белорусии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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