Матвиенко: у России и Белоруссии появился драйв и желание укреплять дружбу на фоне санкций

Сенатор РФ вступила на Форуме регионов.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о том, что у РФ и Белоруссии появился драйв и желание укреплять дружбу на фоне беспрецедентного западного санкционного давления. Такой информацией парламентарий поделилась с участниками Девятого форума регионов России и Белоруссии.

Сегодня, когда экономическое и политическое давление на Россию и Белоруссию со стороны недружественных государств возрастает с каждым днем, наша сплоченность приобретает особое значение. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

По мнению Валентины Матвиенко, такого же беспрецедентного уровня интеграции добились Москва и Минск. За счет политической воли президентов страны находятся на качественно новом уровне двусторонних контактов в вопросе формирования Союзного государства.

Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства.

Фото и видео: Совет Федерации