Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства

Спикер СФ России предложила коллеге из Белоруссию провести "женскую забастовочку".

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила своей белорусской коллеге Наталье Кочановой устроить "женскую забастовочку" для того, чтобы не визировать бюджет Союзного государства на следующий год. Такое решение необходимо рад того, чтобы бюджет пополнился реально работающими проектами.

Идеологии там нет. Там случайный набор, кто куда в какой кабинет пробьется...Давайте поддержим реальные, "на земле" проекты… Я вас уверяю, губернаторы вгрызутся в них и реализуют Валентина Матвиенко, сенатор России

По мнению российского парламентария, следует развивать проекты, которые будут выгодны как Москве, так и Минску. При этом политики уже на протяжении трех лет обсуждают "заоблачно", еще четыре года - утверждают документы, но при этом пока что "ничего нет". Валентина Матвиенко предложила направлять денежные средства точечно на конкретные, практические вещи, которые будут давать отдачу во взаимодействии между регионами.

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Фото и видео: Совет Федерации