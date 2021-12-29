Политики пожелали петербуржцам добра и благополучия в связи с 79-летием прорыва блокады Ленинграда

79 лет назад, 18 января 1943 года, произошел прорыв блокады Ленинграда, ставший переломным событием в истории обороны города.

Утром во вторник, 18 января, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко направила губернатору Александру Беглову и жителям Петербурга обращение по случаю 79-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в Смольном.

Матвиенко напомнила, что сегодня мы вспоминаем одну из героических страниц в летописи Великой Отечественной войны.

79 лет назад, 18 января 1943 года, произошел прорыв блокады Ленинграда, ставший переломным событием в истории обороны города. С этого дня инициатива военных действий перешла к советским войскам. Прорыв укрепил веру в неизбежность полного освобождения от осадного кольца и неотвратимость окончательной победы над фашистскими захватчиками. Впереди был еще целый год ежедневной борьбы, но ленинградцы выстояли и сохранили любимый город, его красоту и величие для следующих поколений. Мы склоняем головы перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Их мужество и несгибаемая воля стали для нас символом духа, самопожертвования и патриотизма. Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации напомнила, что нерушимом долгом является беречь священную память о бессмертном подвиге жителей и защитниках Ленинграда. Политик пожелала горожанам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.

О памятном дне высказались сам губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Прорыв блокады – это первая большая победа Ленинграда. Осажденный город получил сухопутную связь с большой землей и был спасен от голода. Люди верили — разгром врага неминуем, и город будет полностью освобожден от вражеского кольца. Низкий поклон всем ветеранам – защитникам и жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла.

Операция "Искра" стала коренным переломом в битве за Ленинград. Подвиг совершили за 17 дней: под артиллерийским огнем, в узкой полосе вдоль Ладоги была проложена железнодорожная ветка протяженностью 33 километра. Так, 7 февраля прибыл первый состав с продовольствием.

Полное освобождение города от блокады произошло через год с небольшим – 27 января 1944-го.

Политики поздравили ветеранов и горожан и пожелали здоровья, мира, добра и благополучия.

Фото: Смольный