Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Петербурге

С 2017 году был мероприятие проходит в формате мини-турнир между сборными четырех дивизионов.

В 2020 году Санкт-Петербург станет городом, который примет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова член совета директоров лиги Александра Медведева.

Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге"

- сказал Медведев.

Напомним, что первый Матч всех звезд был сыгран в 2009 году. Мероприятие представляет собой товарищескую игру между командами, собранными из лучших хоккеистов сезона. В разные периоды времени встреча проводилась в разных форматах – в 2009, 2010 годах встречались команды российских и иностранных хоккеистов, с 2011 по 2016 год играли сборные Востока и Запада. В 2017 году был организован мини-турнир между сборными четырех дивизионов. .

Ранее мероприятие уже проходило в Северной Столице. В 2011 году на арене "Ледового дворца" встретились "Команда Яшина" и "Команда Ягра". Встреча завершилась победой первых со счетом 4:3.

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Фото:соцсети