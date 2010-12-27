Матч "Зенит"- "Локомотив" ограничит движение в Петербурге 29 октября

В Петербурге из-за очередного футбольного матча перекроют массу улиц 29 октября.

В Санкт-Петербурге 29 октября ограничат движение из-за футбольного матча "Зенит" - "Локомотив". Матч состоится в 16.30.

Ограничение транспортного движения коснется следующих участков:

- с 12.30 до 23.59 движение закроют на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Южной дороге, на Северной дороге, на Крестовском проспекте от улицы Рюхина до Южной дороги;

- с 12.30 до 23.59 будет установлен дорожный знак "Въезд запрещен": на Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, на Яхтенной улице в направлении от улицы Савушкина к Приморскому проспекту;

- с 00.00 до 23.59 будет запрещена остановка транспортного средства: на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхиной, на Гребной улице, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, на Бодровом переулке, на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной улицы, на Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, на Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.