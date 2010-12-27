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На матче "Зенит" - "Локомотив" впервые используют систему отопления
Сегодня, 13:09
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Shdaria
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На матче "Зенит" - "Локомотив" впервые используют систему отопления

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Роберто Манчини поделился новшествами, которые используют на матче "Зенит" - "Локомотив".

29 октября на стаддионе "Санкт-Петербург - Арена" во время матча "Зенит" - "Локомотив" будет тепло. Об этом сообщил Роберто Манчини.

Для обещанного комфорта подключат проектную систему отопления стадиона. Работать будут центральное и воздушное отопление. Кроме того, приточная вентиляция с теплым воздухом также обеспечит уютную атмосферу.

Футболистам на стадионе будет максимально удобно. На "Санкт-Петербург - Арене" температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. О зрителях также позаботились: в подтрибунных помещениях температура будет 18-20 градусов. 

Фото: "ВК" - "Стадион на Крестовском (Зенит Арена/Питер Арена)"

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Категории: Футбол в России и Европе Новости СПб Лента новостей

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