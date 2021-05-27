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Матч молодежных команд "Ахмата" и "Локомотива" завершился массовой дракой

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Все материалы по этому делу переданы на рассмотрение в КДК РФС.

Матч 28-го тура Молодежного первенства Росси по футболу между "Ахматом" и "Локомотивом" завершилась массовой дракой. Игра прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей.

На 83-й минуте был удален игрок "Ахмата" за нецензурную брань в адрес главного арбитра. Футболист оказал на того физическое воздействие, после чего началась массовая драка с участием игроков "Локомотива". После того, как обе стороны удалось успокоить, рефери удалил с поля трех футболистов команды хозяев.

В пресс-службе РПЛ сообщили, что уже отреагировали на данный инцидент. Все материалы по этому делу переданы на рассмотрение в КДК РФС.

Ранее мы сообщали, что "Вильярреал" стал победителем Лиги Европы.

Видео: Telegram / Baza

Теги: массовая драка, молодежное первенство россии, фк ахмат, фк локомотив
Категории: Футбол в России и Европе, Происшествия, Спорт, Лента новостей,

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