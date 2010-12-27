Матч "Зенит-Мольде": прямая трансляция, смотреть онлайн, прогноз

Piter.TV публикует информацию о предстоящем матче "Зенит-Мольде".

В четверг, 23 августа, на стадионе "Санкт-Петербург" состоится матч между петербургским "Зенитом" и норвежским "Мольде". Piter.TV публикует информацию о предстоящей игре.

Где смотреть матч "Зенит-Мольде": прямая трансляция

Футбольные клубы "Зенит-Мольде" встретятся на стадионе "Санкт-Петербург" 23 августа в 19:00 мск. В этот раз сине-бело-голубых смогут поддержать болельщики. Не попавшие на стадион люди смогут посмотреть игру по телевизору на телеканале "Матч ТВ". Вот ссылка на трансляцию https://matchtv.ru/on-air.

Матч "Зенит-Мольде": прогнозы

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам стадиона. В этой игре "Зенит" выглядит явным фаворитом встречи, и после поражения минскому "Динамо" он уже не будет недооценивать соперника. При этом на выездных матчах "Мольде" часто проигрывает. Это случается как в Лиге Европы, так и в национальном чемпионате. Поэтому на победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1,33, на "Мольде" — 8,0, на ничью — 5,50.

Матч будет комментировать Геннадий Орлов и Павел Богданов. Перед началом игры на стадионе откроют передвижную телевизионную студию, где экспертом выступит Владислав Радимов.

Фото: fc-zenit.ru