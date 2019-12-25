Мать убитого 9-летнего Паши стала фигуранткой уголовного дела

Новый поворот в деле о гибели ребенка.

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, чей девятилетний сын стал жертвой жестокого убийства. Мать погибшего мальчика подозревают в систематическом неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми, что, по версии следствия, косвенно привело к трагическим последствиям. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга и в Следственном комитете РФ.

Двадцатого февраля стало известно о новом витке расследования резонансного преступления, потрясшего общественность. Следователи вынесли постановление о привлечении к ответственности матери девятилетнего Паши, погибшего при трагических обстоятельствах. Уголовное дело было инициировано 19 февраля по фактам, свидетельствующим о ненадлежащем воспитании ребенка.

По данным следствия, женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Правоохранители полагают, что на протяжении длительного времени мать не уделяла должного внимания воспитанию и безопасности своих детей. В ходе разбирательства выяснилось, что подобное халатное отношение могло создать условия, при которых была нарушена половая неприкосновенность мальчика.

Фото: Следственный комитет РФ