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Мать пятилетней девочки из Петербурга обвинила подростка в педофилии
Сегодня, 10:46
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Мать пятилетней девочки из Петербурга обвинила подростка в педофилии

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Женщина утверждает, что её дочь совратили на дачном участке в Ленобласти.

В полицейский участок Калининского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о действиях сексуального характера, совершенных с её пятилетней дочерью. Петербурженка обвиняет в педофилии 14-летнего мальчика. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошёл в начале июля в садоводстве "Полимер" Волховского района Ленинградской области. По словам матери, девочку совратили на дачном участке. 

Следствие проводит проверку.

Ранее мы сообщили о том, что в  Гатчине из окна выпала двухлетняя девочка.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, педофилия, полиция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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