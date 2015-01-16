Мать пятилетней девочки из Петербурга обвинила подростка в педофилии

Женщина утверждает, что её дочь совратили на дачном участке в Ленобласти.

В полицейский участок Калининского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о действиях сексуального характера, совершенных с её пятилетней дочерью. Петербурженка обвиняет в педофилии 14-летнего мальчика. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошёл в начале июля в садоводстве "Полимер" Волховского района Ленинградской области. По словам матери, девочку совратили на дачном участке.

Следствие проводит проверку.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине из окна выпала двухлетняя девочка.

Фото: Piter.TV