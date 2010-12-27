Мат Киркорова чуть не сорвал эфир шведского телеканала

Во время беседы с журналистом Киркорова отвлек чей-то разговор

Эстрадный певец Филипп Киркоров прервал интервью шведскому телеканалу, во время которого рассказывал о любви к конкурсу "Евровидение", и обматерил находившихся рядом людей. Об этом пишет Telegram-канал Super.

Во время беседы с журналистом Киркорова отвлек чей-то разговор. Он извинился и подошел к людям, которые ему мешали.

А что за шум? Можно не шуршать здесь? (Далеко) уйти отсюда и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Спасибо! Филипп Киркоров

Шведы не стали вырезать такой эмоциональный фрагмент, и эта запись распространилась по социальным сетям.

Фото: Филипп Киркоров/ Вконтакте