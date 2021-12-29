Masterсard снизит комиссии за переводы по номеру телефона

Комиссия будет зависеть от того, подключен ли банк к платформе Mastercard Transfer Hub.

С 23 апреля 2022 года Masterсard снизит комиссии для денежных переводов, которые привязаны к номеру телефона, электронной почте, а также к аккаунту в соцсетх. Об этом пишет РБК, ссылаясь на бюллетень с новыми условиями платежной системы.

Отмечается, что таким образом Mastercard сможет конкурировать с системой быстрых платежей (СБП). Комиссия за переводы будет зависеть от подключения банков к платформе Mastercard Transfer Hub. Таким образом, если банк отправителя к платформе не подключен, то для банка получателя комиссия составит 0% за перевод. Если же банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то банк получателя заплатить 0,2%. При этом, если оба банка подключены, то банк получателя должен будет заплатить 0,015%.

Так, международные платежные системы Visa и Masterсard опасаются, что их доля в России снизится в связи с развитием системы быстрых платежей, а также из-за выхода на платежный рынок новых игроков.

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