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Видео: После массового ДТП на Пискаревском перевернулись две машины

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Очевидцы сообщают о тройном ДТП на Пискаревском проспекте. два автомобиля после столкновения оказались на крыше.

Серьезная авария произошла на Пискаревском проспекте во вторник, 10 октября. Во второй половине дня три автомобиля не смогли разъехаться недалеко от пересечения с Бестужевской.

Видео: После массового ДТП на Пискаревском перевернулись две машины

Подробностей ДТП нет. Но результаты впечатляют: от столкновения сразу две машины перевернулись. Одна расположилась поперек проезжей полосы. Вторая перевернулась на на ограждение между полосами. По всей проезжей части лежат детали.

В результате столкновения, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Машины закрыли часть проезда. Водители вынуждены объезжать место. Из-за этого собрался большой затор.

Видео: После массового ДТП на Пискаревском перевернулись две машиныВидео: После массового ДТП на Пискаревском перевернулись две машины

Видео: После массового ДТП на Пискаревском перевернулись две машины

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария спб , дтп спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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