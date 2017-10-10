Видео: После массового ДТП на Пискаревском перевернулись две машины

Серьезная авария произошла на Пискаревском проспекте во вторник, 10 октября. Во второй половине дня три автомобиля не смогли разъехаться недалеко от пересечения с Бестужевской.
Подробностей ДТП нет. Но результаты впечатляют: от столкновения сразу две машины перевернулись. Одна расположилась поперек проезжей полосы. Вторая перевернулась на на ограждение между полосами. По всей проезжей части лежат детали.
В результате столкновения, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Машины закрыли часть проезда. Водители вынуждены объезжать место. Из-за этого собрался большой затор.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург