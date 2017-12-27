Массовое ДТП на Новоприозерском шоссе: пострадала пассажирка

На Новоприозерском шоссе произошла массовая авария с участием нескольких машин. В результате ДТП пострадала одна пассажирка.

Отдел пропаганды уГИБДД сообщает, что на 26-ом километре автодороги "Сортавала" (Новоприореское шоссе). Столкновение произошло около 11.40. В пресс-службе отмечают, что столкновение произошло из-за несоблюдения интервала. Разъехаться не смогли Toyota, LADA Largus, Renault и Volkswagen.

В результате аварии пострадала пассажирка Volkswagen. Ее в состоянии средней степени тяжести женщину отвезли в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются. Очевидцы шутят, что виновато солнце.

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