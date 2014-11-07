Массовая авария парализовала движение на Витебском проспекте в Петербурге

Пять машин столкнулись на Витебском проспекте вечером 29 сентября.

Вечером 29 сентября на Витебском проспекте в Петербурге произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "Мегаполис".

Авария случилась около 20:30 между Бассейной улицей и улицей Типанова в сторону Типанова. Из-за столкновения проезд оказался доступен только по правому ряду.

На месте происшествия образовалась пробка, водителей призывали заранее выбирать пути объезда.

По предварительным данным, информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что движение ограничат на ключевых улицах Петербурга в пяти районах города до 9 декабря.

Фото: pxhere