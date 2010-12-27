Машина реанимации попала в ДТП на перекрестке Оптиков и Яхтенной: есть пострадавшие

Очевидцы сообщают об аварии с участием реанимационной машины и легковушки. В момент аварии в машине врачей был пострадавший.

Вечером во вторник, 5 сентября, произошла авария с участием скорой помощи. Автомобили не смогли разъехаться на перекрестке улицы Оптиков и Яхтенной улицы.

"Реанимация ехала с мигалкой и сиреной, черный не пропустил", - рассказала подробности аварии пользовательница группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" под именем Кристи Панова.

За реанимационной машиной ехал автомобиль МЧС. По словам свидетелей, пострадавшего из автомобиля скорой пересадили к спасателям. Авария не обошлась без пострадавших. Водитель легковушки на машине протаранил столб. У него сломан нос и, возможно, сотрясение мозга. Травмы и у сотрудницы скорой. У женщины течет кровь из руки, также она хромает на правую ногу. Подробнее о ее повреждениях ничего не известно.

К месту аварии приехала другая скорая помощь. Также работают спасатели и сотрудники дорожной полиции.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург