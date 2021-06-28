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Правоохранители Ленобласти попытались установить связь с НЛО из Латвии
Сегодня, 15:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Правоохранители Ленобласти попытались установить связь с НЛО из Латвии

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Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области объявили сигнал "Режим", когда в небе появился неопознанный летающий объект, прибывший из Латвии.

В понедельник, 4 сентября, полиция Ленинградской области пыталась установить связь с внезапно появившимся НЛО в небе. Однако ответного сигнала так и не получили. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Полчаса спустя неопознанный летающий объект исчез в неизвестном направлении. Правоохранители активизировали сигнал "Режим" из-за неизвестного воздушного судна.

"Режим" активируется, когда в воздушном пространстве появляется нарушитель, и в таких случаях требуется освободить воздушное пространство России.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Турции упал метеорит.

Фото: pxhere

Теги: ленобласть, нло, силовики
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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