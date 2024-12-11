Mash: иллюзионист Наумов потребовал от певицы Чеботиной 1,7 млн рублей

Истец отказался раскрывать подробности своих претензий к звезде шоу-бизнеса.

Российский иллюзионист Александр Наумов подал в суд на певицу Люсю Чеботину. Участник телевизионного проекта "Удиви меня" и победитель шоу "Битвы иллюзионистов" требует от артистки порядка 1,7 миллиона рублей. Соответствующей информацией с подписчиками поделились журналисты из Telegram-канала Mash. Директор исполнительницы пояснила, что мотивы фокусника для команды пока что неизвестны. Сотрудница пояснила, что если перед Александром Наумовым у Чеботиной действительно есть какая-то задолженность, то она будет погашена. Сейчас же звезда шоу-бизнеса находится на отдыхе. Она отправилась на Мальдивы. Иллюзионист отказывается разговаривать со СМИ и раскрывать требования к поп-звезде.

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Фото и видео: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / lusia_chebotina