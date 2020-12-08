Иллюзионист Сергей Сафронов заявил о своем смертельном заболевании

Один из братьев Сергея рассказал, что их отец плакал, когда узнал новость о болезни.

Иллюзионист Сергей Сафронов последние несколько месяцев борется с болезнью. Однако об этом никто не знал до недавнего времени. Сам он раскрыл некоторые детали в шоу "Секрет на миллион".

Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали. Сергей Сафронов, иллюзионист

Один из братьев Сергея рассказал, что их отец плакал, когда узнал новость о болезни. При этом точный диагноз Сергей Сафронов не назвал.

Напомним, ведущего "Битвы экстрасенсов" Сергея Сафронова отстранили от участия в съемках программы после скандала с обманом участников.

Дмитрий Певцов считает, что россияне должны быть избавлены от передач Малахова.

Фото: Instagram/ @safronov_sergey