Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности

Марьяна Ро уже более года встречается с рэпером Иваном Дрёминым (Face).

Видеоблогер и актриса Марьяна Ро подтвердила слухи о том, что скоро станет мамой. В своём Instagram она выложила фото округлившегося живота.

Марьяна Ро никак не стала подписывать снимок, а лишь поставила застенчивый смайлик. Комментировать эту фотографию пользователи также не могут, но за 22 часа с момента публикации количество лайков перевалило за 660 тысяч.

Марьяна Ро уже более года встречается с рэпером Иваном Дрёминым (Face). Поэтому фанаты считают, что именно Face в скором времени станет папой.

В прошлом году рэпер Face выпустил новый альбом, в котором раскритиковал коррупцию, РПЦ и бюрократию.

Фото: Instagram/ maryanaro