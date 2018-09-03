Рэпер Face выпустил новый альбом, в котором раскритиковал коррупцию, РПЦ и бюрократию

Альбом называется "Пути неисповедимы".

Рэпер Face выпустил новый альбом "Пути неисповедимы", в котором он поднял остросоциальные и политические вопросы. Новые произведения Ивана Дремина появились у него на официальных страницах.

В альбоме всего 8 треков. В одной из песен музыкант заявляет, что он враг государства.

Я враг государства, мой язык — это правда поет рэпер

В остальных композициях Face называет страну зоной, а церковь сравнивает в ценовой категории с хлебом.

Ранее рэпер побрился и успел покрасоваться в балаклаве, намекая на новый этап в своем творчестве. Так Face намекнул на новый период в творчестве.

Видео: Jerry Rapsody/YouTube