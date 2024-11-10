Мировая премьера состоится 2 мая 2025 года.

Киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Громовержцы". Его показали в рамках фестиваля D23 Brazil. Режиссером картины, которая войдет в пятую фазу киновселенной комиксов, выступил Джейк Шрейер.

Сюжет расскажет историю группы неудачников, которые должны пытаться работать друг с другом как команда. В центре истории окажется Елена Белова, ставшая новой Черной вдовой. Ей предстоит объединить коллектив и отправиться на опасное задание.

В главных ролях сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Себастиан Стэн, Ольга Куриленко и другие. Мировая премьера состоится 2 мая 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый дублированный трейлер байопика "Мария".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment