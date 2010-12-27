Мартин Шкртел удивлен условиями "Газпром арены"

Бывший футболист "сине-бело-голубых" оценил новый стадион команды.

Экс-футболист петербургского футбольного клуба "Зенит" рассказал о новом стадионе, на котором тренируются спортсмены. Мартин Шкртел сейчас выступает за турецкую команду "Фенербахче", поэтому ранее ему не приходилось видеть изнутри "Газпром Арену".

Первое знакомство со спортивной карьерой у иностранца произошло 20 февраля, когда гостевой клуб прибыл в Петербург, чтобы потренироваться перед игрой.

Стадион действительно прекрасен, я даже удивился. На "Петровском" условия были другими, было прохладно, был снег...В феврале играть на закрытом стадионе очень хорошо комментирует условия защитник

Также специалист отметил, что постарается вместе с командой играть по той же тактике, что и в прошлый раз. Напомним, что тогда "Зенит" уступил туркам со счетом 0:1.

Фото: Piter.tv