Мартен Фуркад заявил, что у российской биатлонистки Резцовой наступил маразм

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на критику со стороны трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Спортсменка допустила, что биатлонист показывает высокие результаты из-за помощи медиков.
В своем Twitter Фуркад написал, что надеется, что не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. То, что у Резцовой он уже есть, спортсмен не сомневается.
Мартен Фуркад – семикратный обладатель "Большого хрустального глобуса", 11-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион.
Видео: YouTube/ IBU TV
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