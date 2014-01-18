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Мартен Фуркад заявил, что у российской биатлонистки Резцовой наступил маразм

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Анфиса Резцова допустила, что французский биатлонист показывает высокие результаты из-за помощи медиков.

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на критику со стороны трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Спортсменка допустила, что биатлонист показывает высокие результаты из-за помощи медиков.

В своем Twitter Фуркад написал, что надеется, что не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. То, что у Резцовой он уже есть, спортсмен не сомневается.

Мартен Фуркад – семикратный обладатель "Большого хрустального глобуса", 11-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион.

Видео: YouTube/ IBU TV

 

Теги: резцова, фуркад
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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