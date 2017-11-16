Марий Эл: При столкновении лесовоза и микроавтобуса погибли 9 человек

Появились подробности смертельного ДТП.

Сегодня к вечеру, 16 ноября, в Республике Марий Эл произошло жуткое ДТП, в котором погибли 9 человек.

Трагедия произошла в шестом часу вечера на 64 километре трассы Йошкар-Ола - Козьмодемьянск между населенными пунктами Красный Мост и Визимьяры. На дороге произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и лесовоза. В результате страшной аварии погибли 9 человек (ранее сообщалось о 8 погибших). Еще 12 человек пострадали, 5 из которых были госпитализированы в больницу.

По предварительной версии, авария произошла из-за плохих погодных условий. В республике идет непрекращающийся снегопад. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что микроавтобус лежал в кювете, лесовоз стоял на обочине, а на дороге лежали тела погибших пассажиров микроавтобуса.

На место происшествия выехал глава МЧС региона. ГИБДД выясняет все подробности, причины и обстоятельства ДТП, На месте работают специалисты, от МЧС на ликвидации последствий аварии работали 27 человек и 4 единицы спецтехники.

Видео: Piter.TV