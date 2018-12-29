  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:29
73
nastya960
Код вставки плеера

Участники марафона "Дорога жизни" преодолели 42 километра

0 0

В забеге приняли участие 2500 человек.

В Ленинградской области в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда 2500 атлетов пробежали марафон "Дорога жизни". Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации. Видео было опубликовано в социальной сети Instagram.

Участники бежали 42 километра по Дороге жизни. Маршрут брал начало от мемориала "Разорванное кольцо", а заканчивался у мемориала "Цветок жизни". Этот пробег был также юбилейным, 50-ым. В пробеге участвовали не только жители Петербурга и Ленобласти, но и гости из других городов.

Фото и видео: zdorovo_lo/ Instagram

Теги: дорога жизни, легкая атлетика, марафон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий