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Мантуров: доля сфер обрабатывающих производств в ВВП может вырасти до 15,5% к 2035 году

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Глава Минпромторга выступил с докладом перед коллегами.

Доля отраслей обрабатывающих производств в ВВП страны может увеличиться к 2035 году до 15,5%. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания сделал российский министр по промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник выступил перед коллегами с докладом об основных целях сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности, запланированных до 2030 года и на период до 2035 года.

Реализация всех обозначенных в стратегии подходов позволит нарастить долю отраслей обрабатывающих производств в ВВП до без малого 15,5% к 2035 году. И будет способствовать достижению представленных на слайде национальных целей.

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Чиновник добавил, что несмотря на позитивную динамику по индексу производства, потенциал восстановительного роста в отечественной экономике  ограничен. Однако объемы производства ежегодно до 2035 года в среднем должны увеличиваться на 4%.

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Фото и видео: Правительство России

Теги: ввп, денис мантуров, минпромторг, промышленность, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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