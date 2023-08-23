Мантуров: доля сфер обрабатывающих производств в ВВП может вырасти до 15,5% к 2035 году

Глава Минпромторга выступил с докладом перед коллегами.

Доля отраслей обрабатывающих производств в ВВП страны может увеличиться к 2035 году до 15,5%. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания сделал российский министр по промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник выступил перед коллегами с докладом об основных целях сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности, запланированных до 2030 года и на период до 2035 года.

Реализация всех обозначенных в стратегии подходов позволит нарастить долю отраслей обрабатывающих производств в ВВП до без малого 15,5% к 2035 году. И будет способствовать достижению представленных на слайде национальных целей. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Чиновник добавил, что несмотря на позитивную динамику по индексу производства, потенциал восстановительного роста в отечественной экономике ограничен. Однако объемы производства ежегодно до 2035 года в среднем должны увеличиваться на 4%.

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Фото и видео: Правительство России