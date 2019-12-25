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Манеж распахнет для гостей двери уже 6 июля
Сегодня, 16:47
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ruzannar

Манеж распахнет для гостей двери уже 6 июля

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Для медработников вход будет бесплатным.

В понедельник, 6 июля, Манеж вновь откроет двери для посетителей. Гостей приглашают на выставку "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum".

Сотрудники выставочного зала совместно с Правительством города, Комитетом по культуре и Роспотребнадзором разработали ряд мер, которые сделают посещение экспозиций безопасным. Поэтому вход будет осуществляться только по электронным билетам, также все посетители должны быть в масках и перчатках. Известно, что для врачей посещение будет бесплатным при предъявлении любого документа, подтверждающего статус медицинского работника.

Ранее мы сообщили, что музеи города откроются 6 июля.

Фото: "Центральный выставочный зал Манеж" / ВКонтакте

Теги: манеж, музеи спб, поэтапное снятие ограничений
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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