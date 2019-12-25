Рок-группа Maneskin отменила концерты в России

Победители Евровидения проведут мировое турне, но в Россию не приедут.

Итальянская рок-группа Maneskin отменила свои концерты в России в рамках тура "Loud Kids". Коллектив объявил об этом в своих соцсетях.

Решение принято из-за ситуации на Украине. Музыканты отметили, что тяжело рассказывать о концертах, когда там продолжается конфликт.

Напомним, Maneskin стали победителями Евровидения в 2021 году. Они выступили с песней "Zitti e buoni" ("Тихие и послушные"). Концерт запланирован в Москве – 9 марта, а также в Петербурге – 11 марта. Мировое турне пройдет в Европе и Северной Америке.

Фото: Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / maneskinofficial