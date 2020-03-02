Пассажиров и сотрудников Пулково угостили мандаринами

Мандарины раздавались в зале регистрации Дедом Морозом, Снегурочкой и символами аэропорта – котами Полетом и Милом.

Накануне Нового года в аэропорту Пулково пассажиры и сотрудники получили в подарок мандарины. Их доставка была организована с использованием беспилотных роботов, как сообщает пресс-служба аэропорта.

Мандарины раздавались в зале регистрации Дедом Морозом, Снегурочкой и символами аэропорта – котами Полетом и Милом.

Руководители аэропорта положили коробки с фруктами на багажную ленту и отправили их в службу обработки багажа, а затем распределили между терминалами, аэродромами и техническими службами.

За этот год было роздано около одной тонны мандаринов.

Ранее мы сообщили о том, что в новогодние праздники из аэропорта Пулково запускаются дополнительные рейсы.

Фото: пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы"