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Пассажиров и сотрудников Пулково угостили мандаринами
Сегодня, 15:36
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Пассажиров и сотрудников Пулково угостили мандаринами

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Мандарины раздавались в зале регистрации Дедом Морозом, Снегурочкой и символами аэропорта – котами Полетом и Милом.

Накануне Нового года в аэропорту Пулково пассажиры и сотрудники получили в подарок мандарины. Их доставка была организована с использованием беспилотных роботов, как сообщает пресс-служба аэропорта.

Мандарины раздавались в зале регистрации Дедом Морозом, Снегурочкой и символами аэропорта – котами Полетом и Милом.

Руководители аэропорта положили коробки с фруктами на багажную ленту и отправили их в службу обработки багажа, а затем распределили между терминалами, аэродромами и техническими службами.

За этот год было роздано около одной тонны мандаринов.

Ранее мы сообщили о том, что в  новогодние праздники из аэропорта Пулково запускаются дополнительные рейсы.

Фото: пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы"

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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