Пассажиров и сотрудников Пулково угостили мандаринами

Накануне Нового года в аэропорту Пулково пассажиры и сотрудники получили в подарок мандарины. Их доставка была организована с использованием беспилотных роботов, как сообщает пресс-служба аэропорта.
Мандарины раздавались в зале регистрации Дедом Морозом, Снегурочкой и символами аэропорта – котами Полетом и Милом.
Руководители аэропорта положили коробки с фруктами на багажную ленту и отправили их в службу обработки багажа, а затем распределили между терминалами, аэродромами и техническими службами.
За этот год было роздано около одной тонны мандаринов.
Ранее мы сообщили о том, что в новогодние праздники из аэропорта Пулково запускаются дополнительные рейсы.
Фото: пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы"
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