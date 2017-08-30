Манчини может уйти из «Зенита» со скандалом

Слухи о конфликте в руководстве "Зенита" выплыли на поверхность

СМИ распространили сообщение о том, что внутри руководства петербургского футбольного клуба "Зенит" назрел конфликт. Из-за него нынешний тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини будто бы может досрочно покинуть свою должность.

Как сообщается, Роберто Манчини недоволен тем, что сорвался трансфер игрока – речь идет о защитнике Абденнуре, который сейчас предпочел начать играть за "Марсель".

О причинах такого решения игрока ничего неизвестно. Ходили лишь слухи о том, что Абденнур не хочет переходить из "Валенсии" в "Зенит", и предпочел вместо этого французский клуб.

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